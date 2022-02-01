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В Украине с января 2024 года отменят призыв на срочную службу

В Украине с января 2024 года отменят призыв на срочную службу Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает прекращение призыва граждан страны на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
В регионе
1 февраля 2022 г. 15:55
В Украине с января 2024 года отменят призыв на срочную службу
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает прекращение призыва граждан страны на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Поручено подготовить законопроект о поэтапном увеличении численности ВСУ с 2022 по 2025 год на 100 тысяч человек для повышения оборонных возможностей государства.

Еще один проект закона должен касаться внесения изменений в закон о госбюджете на 2022 год о финансировании для постепенного повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины (до уровня не ниже трех минимальных заработных плат).

Минобороны поручено разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе с учетом увеличения сроков действия контрактов, формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

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