В Украине с января 2024 года отменят призыв на срочную службу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает прекращение призыва граждан страны на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает прекращение призыва граждан страны на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Поручено подготовить законопроект о поэтапном увеличении численности ВСУ с 2022 по 2025 год на 100 тысяч человек для повышения оборонных возможностей государства.

Еще один проект закона должен касаться внесения изменений в закон о госбюджете на 2022 год о финансировании для постепенного повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины (до уровня не ниже трех минимальных заработных плат).

Минобороны поручено разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе с учетом увеличения сроков действия контрактов, формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.