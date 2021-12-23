В Украине с января 2022 года будут действовать новые тарифы на газораспределение

В Украине Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на распределение газа с 1 января 2022 года.

В Украине Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на распределение газа с 1 января 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение было принято 22 декабря.

Самые высокие тарифы в размере 1,99 грн (0,07 долларов США) за куб. м утвердили для потребителей таких компаний, как "Закарпатгаз", "Харьковгаз" и т.д.

По сравнению с нынешними тарифами повышение составляет от 10 до 15%.

Между тем, председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что в хранилищах имеется достаточный объем газа для обеспечения населения, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений в текущем отопительном сезоне.

"Если посмотреть, сколько необходимо потребителям в портфеле "Нафтогаза", и в то же время учесть ту собственную добычу, которая есть, то мы увидим, что в этом отопительном сезоне разница между потребностями наших потребителей и собственной добычей составляет 5,1 млрд кубометров газа. Эту разницу полностью покрывают те запасы, которые есть в подземке", – сказал он.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 18 декабря составляли 14,94 млрд кубометров из максимальной емкости в 31 млрд куб. м.