В Украине с начала войны сотни детей считаются пропавшими без вести

С начала полномасштабного вторжения пропавшими без вести считаются 204 ребенка. Их могли нелегально депортировать в Россию.

С начала полномасштабного вторжения пропавшими без вести считаются 204 ребенка. Их могли нелегально депортировать в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Представитель омбудсмена Аксана Филипишина проинформировала о портале поиска несовершеннолетних "Дети войны" и фактах их депортации.

"Сегодня на этом портале обнародованы данные относительно 693 раненых, 358 погибших, 204 пропавших без вести детей и по меньшей мере 5 911 нелегально депортированных в Россию", - отметила она.