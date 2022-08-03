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В Украине с начала войны сотни детей считаются пропавшими без вести

В Украине с начала войны сотни детей считаются пропавшими без вести С начала полномасштабного вторжения пропавшими без вести считаются 204 ребенка. Их могли нелегально депортировать в Россию.
В регионе
3 августа 2022 г. 08:09
В Украине с начала войны сотни детей считаются пропавшими без вести

С начала полномасштабного вторжения пропавшими без вести считаются 204 ребенка. Их могли нелегально депортировать в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Представитель омбудсмена Аксана Филипишина проинформировала о портале поиска несовершеннолетних "Дети войны" и фактах их депортации.

"Сегодня на этом портале обнародованы данные относительно 693 раненых, 358 погибших, 204 пропавших без вести детей и по меньшей мере 5 911 нелегально депортированных в Россию", - отметила она.

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