В Украине с начала войны похищены 30 мэров

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска похитили 30 мэров украинских городов.

С начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска похитили 30 мэров украинских городов. Семеро руководителей городов до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, в интервью The Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мэры были целями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству", - пояснил глава украинской столицы.

По его словам, правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, покидать ли им свой город в случае потенциальной оккупации, или нет. Он добавил, что украинцам пришлось самим принимать такое решение.

"Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей общиной, ты предатель. Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили", - подытожил Кличко.