О нас

В Украине с начала войны похищены 30 мэров

В Украине с начала войны похищены 30 мэров Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска похитили 30 мэров украинских городов.
В регионе
31 декабря 2022 г. 08:56
В Украине с начала войны похищены 30 мэров

С начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска похитили 30 мэров украинских городов. Семеро руководителей городов до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, в интервью The Spiegel заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мэры были целями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству", - пояснил глава украинской столицы.

По его словам, правительство не дало четкого ответа местным чиновникам, покидать ли им свой город в случае потенциальной оккупации, или нет. Он добавил, что украинцам пришлось самим принимать такое решение.

"Ситуация была тяжелая: если ты останешься со своей общиной, ты предатель. Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: остаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили", - подытожил Кличко.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Müharibə başlayandan bəri Rusiya Ukraynanın 30 merini oğurlayıb

Другие новости из категории

Киев: После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс
Киев: После деоккупации Крыма выдворение граждан РФ - абсолютно законный процесс
31 декабря 2022 г. 07:25
Резников обратился к гражданам РФ: У вас осталась неделя
Резников обратился к гражданам РФ: У вас осталась неделя
31 декабря 2022 г. 06:46
В Измире рухнул подъемный кран, погибли шесть человек
В Измире рухнул подъемный кран, погибли шесть человек
31 декабря 2022 г. 05:38
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
ВСУ выбили войска РФ из Новоселовского Луганской области
31 декабря 2022 г. 05:24
В Хачмазе от отравления угарным газом скончалась местная жительница
В Хачмазе от отравления угарным газом скончалась местная жительница
31 декабря 2022 г. 03:09
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе
31 декабря 2022 г. 02:36
Экс-главный раввин Москвы призывает евреев покинуть Россию
Экс-главный раввин Москвы призывает евреев покинуть Россию
31 декабря 2022 г. 00:24
В декабре в Украину поступило около 5 тысяч генераторов
В декабре в Украину поступило около 5 тысяч генераторов
30 декабря 2022 г. 23:44
В Турции в ресторане произошел взрыв, 7 человек погибли, 4 ранены
В Турции в ресторане произошел взрыв, 7 человек погибли, 4 ранены
30 декабря 2022 г. 18:13
ВС Украины с начала боевых действий освободили 1880 населенных пунктов
ВС Украины с начала боевых действий освободили 1880 населенных пунктов
30 декабря 2022 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi