В Украине с начала войны 1 214 детей считаются пропавшими без вести

С начала военного вторжения России в Украину 1 214 детей пропали без вести.

С начала военного вторжения России в Украину 1 214 детей пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сказала советница - уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"За время войны поступило 1 112 обращений о пропаже без вести детей. Этих детей 1 214", - сообщила Герасимчук, ссылаясь на данные Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины.

Также она сказала, что в розыске на сегодня остаются 90 детей. Кроме того, по ее словам, 2 389 детей были вывезены в Россию.

С начала полномасштабного вторжения российские военные убили 226 украинских детей. От действий российских военнослужащих пострадали по меньшей мере 646 детей.