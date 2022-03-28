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В Украине с начала боевых действий погибли 143 ребенка

В Украине с начала боевых действий погибли 143 ребенка За время полномасштабных боевых действий на территории Украины погибли 143 ребенка, ранены 216.
В регионе
28 марта 2022 г. 10:27
В Украине с начала боевых действий погибли 143 ребенка

За время полномасштабных боевых действий на территории Украины погибли 143 ребенка, ранены 216.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Украины.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях", - сказано в сообщении.

Кроме того, из-за бомбардировки и обстрелов повреждено 733 учебных заведения, а 74 из них разрушены полностью. Самая плачевная ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

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