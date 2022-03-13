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В Украине расследуют более 1,7 тысячи дел о военных преступлениях России

В Украине расследуют более 1,7 тысячи дел о военных преступлениях России Уже расследуется более 1,7 тыс. военных преступлений Российской Федерации в Украине.
В регионе
13 марта 2022 г. 11:25
В Украине расследуют более 1,7 тысячи дел о военных преступлениях России

Уже расследуется более 1,7 тыс. военных преступлений Российской Федерации в Украине.

Как передает Report, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в социальной сети Facebook.

"Прокуратура фиксирует каждое военное преступление РФ на нашей земле - сейчас расследуется уже 1 717 уголовных производств", - заявила генпрокурор.

Из них 1 059 касаются нарушений законов и обычаев войны, а 658 - другие преступления.

Также Венедиктова напомнила о сборе доказательств российской агрессии на единой общегосударственной платформе warcrimes.gov.ua.

"Если вы стали свидетелем или жертвой, имеете фото или видеодоказательства - приобщайтесь к нашему фронту справедливости", - отметила генпрокурор.

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Версия на английском языке 1,717 criminal cases related to Russia's war against Ukraine being investigated
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi ilə bağlı 1 717 hərbi cinayət işi araşdırılır

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