О нас

В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации

В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, получат отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная рада поддержала в первом чтении.
В регионе
18 июля 2022 г. 16:30
В Украине расширят список лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации

Украинцы, потерявшие близких родственников в результате полномасштабной войны, получат отсрочку от призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект Верховная рада поддержала в первом чтении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат Ярослава Железняка.

За основу проголосовало 298 депутатов.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, целью документа является расширение списка лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В частности, речь идет о гражданах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Объясняется, что близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Следует отметить, что в настоящее время лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Как известно, в Украине с 25 февраля проходит всеобщая мобилизация. 22 мая депутаты Рады приняли законопроект о продлении мобилизации до 23 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08
Золото подешевело на подорожавшем долларе
Золото подешевело на подорожавшем долларе
14 июля 2022 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi