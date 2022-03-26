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В Украине вместе семьей пропал офицер полиции азербайджанского происхождения

В Украине вместе семьей пропал офицер полиции азербайджанского происхождения Проживающий в украинском городе Мариуполь наш соотечественник Руслан Мусаев вместе со своей семьей пропал без вести уже 25 дней.
В регионе
26 марта 2022 г. 19:49
В Украине вместе семьей пропал офицер полиции азербайджанского происхождения

Проживающий в украинском городе Мариуполь наш соотечественник Руслан Мусаев вместе со своей семьей пропал без вести уже 25 дней.

Об этом Report сообщила родственница Мусаева Сабина Абдуллаева.

По ее словам, последний раз с Русланом Мусаевым связывались 1 марта. "После этого у нас нет сведений о ее супруге Алене Мусаевой и маленьком сыне Демире Мусаеве. Руслан - сотрудник Мариупольского отдела полиции. За образцовую службу в правоохранительных органах он неоднократно награждался медалями", сказала С.Абдуллаева.

Она отметила, что отец Р.Мусаева работал в украинской милиции и в настоящее время находится на пенсии: "Отец Руслана Худат Мусаев находится в Бердянске. При этом сестра Руслана Кристина в настоящее время работает в полиции. Мы потеряли связь с Кристиной на несколько недель, но 24 мартасмогли связаться с ней. Но, к сожалению, о Руслане и его семье мы ничего не знаем".

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna polisinin nümunəvi azərbaycanlı zabiti ailəsi ilə birlikdə itkin düşüb

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