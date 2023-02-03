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В Украине производство БПЛА Bayraktar может начаться в 2025 году

В Украине производство БПЛА Bayraktar может начаться в 2025 году Кабинет министров Украины прогнозирует запуск и первый выпуск продукции завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране в 2025 году.
В регионе
3 февраля 2023 г. 17:49
В Украине производство БПЛА Bayraktar может начаться в 2025 году

Кабинет министров Украины прогнозирует запуск и первый выпуск продукции завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar в стране в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", сумма инвестиций в строительство завода и центра для обслуживания, ремонта и модернизации БПЛА составит 95,5 млн долларов в течение 10 лет.

Строительство завода и обустройство Центра предполагает трансфер высоких технологий, локализацию производства самых современных БПЛА, эффективность которых проверена и доказана на практике.

Начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны полковник Борис Закутний сообщил, что в 2022 году Минобороны во взаимодействии с Госгеокадастром, Офисом противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины и органами военной прокуратуры устранили препятствия в пользовании землями обороны общей площадью более 6 тыс. га.

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