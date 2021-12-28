В Украине проходит акция протеста с требованием прекратить сотрудничество в МВФ

Примерно 7-8 тыс. человек вышли на акцию протеста в центре Киева, требуя прекратить сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ).

Примерно 7-8 тыс. человек вышли на акцию протеста в центре Киева, требуя прекратить сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Участники акции попытались пройти под здание офиса президента, куда их не пустили сотрудники правоохранительных органов. Они страна "под руководством МВФ окончательно попала в капкан олигархов", выражая недовольство ростом цен и тарифов в стране, связывая это именно с фондом.

Участники пикета держат плакаты, на которых написано, что власть Украины выпрашивает у МВФ новые кредиты, тогда как отдавать их придется населению страны.

Кредитный механизм "стенд-бай" между Украиной и МВФ на 5 млрд долларов был утвержден в июне 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву 2,1 млрд долларов, а также были обозначены условия программы для оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостановили.

Позже страна достигла требуемых макропоказателей, а в июле этого года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с фондом. В ноябре исполнительный совет МВФ решил предоставить Киеву около 700 млн долларов по результатам первого обзора украинской экономики в рамках механизма "стенд-бай", а также продлить программу до конца июня 2022 года.