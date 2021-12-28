О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Украине проходит акция протеста с требованием прекратить сотрудничество в МВФ

В Украине проходит акция протеста с требованием прекратить сотрудничество в МВФ Примерно 7-8 тыс. человек вышли на акцию протеста в центре Киева, требуя прекратить сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ).
В регионе
28 декабря 2021 г. 17:38
В Украине проходит акция протеста с требованием прекратить сотрудничество в МВФ

Примерно 7-8 тыс. человек вышли на акцию протеста в центре Киева, требуя прекратить сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Участники акции попытались пройти под здание офиса президента, куда их не пустили сотрудники правоохранительных органов. Они страна "под руководством МВФ окончательно попала в капкан олигархов", выражая недовольство ростом цен и тарифов в стране, связывая это именно с фондом.

Участники пикета держат плакаты, на которых написано, что власть Украины выпрашивает у МВФ новые кредиты, тогда как отдавать их придется населению страны.

Кредитный механизм "стенд-бай" между Украиной и МВФ на 5 млрд долларов был утвержден в июне 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву 2,1 млрд долларов, а также были обозначены условия программы для оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостановили.

Позже страна достигла требуемых макропоказателей, а в июле этого года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с фондом. В ноябре исполнительный совет МВФ решил предоставить Киеву около 700 млн долларов по результатам первого обзора украинской экономики в рамках механизма "стенд-бай", а также продлить программу до конца июня 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Бердымухаммедов и Матвиенко обсудили процесс подготовки к Межпарламентскому форуму
Бердымухаммедов и Матвиенко обсудили процесс подготовки к Межпарламентскому форуму
28 декабря 2021 г. 17:56
Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ
Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ
28 декабря 2021 г. 17:50
Председатель парламента Турции привился вакциной TURKOVAC
Председатель парламента Турции привился вакциной TURKOVAC
28 декабря 2021 г. 16:37
Путин: Страны СНГ лучше переживают пандемию
Путин: Страны СНГ лучше переживают пандемию
28 декабря 2021 г. 15:45
Иностранцы с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России
Иностранцы с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России
28 декабря 2021 г. 14:17
В Грузии подтверждены 63 случая инфицирования штаммом омикрон
В Грузии подтверждены 63 случая инфицирования штаммом "омикрон"
28 декабря 2021 г. 13:27
В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа
В Турции откроется новый тоннель в направлении Южного Кавказа
28 декабря 2021 г. 13:24
Казахстан планирует нарастить добычу нефти в 2022 году до 87,5 млн тонн
Казахстан планирует нарастить добычу нефти в 2022 году до 87,5 млн тонн
28 декабря 2021 г. 13:00
В России за сутки от коронавируса умерли свыше 900 человек
В России за сутки от коронавируса умерли свыше 900 человек
28 декабря 2021 г. 12:41
У побережья Кушадасы в Турции спасены более 30 нелегальных мигрантов
У побережья Кушадасы в Турции спасены более 30 нелегальных мигрантов
28 декабря 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi