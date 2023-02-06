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В Украине продлят военное положение и мобилизацию

В Украине продлят военное положение и мобилизацию Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов главы государства о продлении сроков действия военного положения и проведения общей мобилизации.
В регионе
6 февраля 2023 г. 10:48
В Украине продлят военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов главы государства о продлении сроков действия военного положения и проведения общей мобилизации.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Тексты документов пока не обнародованы, поэтому на какой срок продлят военное положение, неизвестно.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В последний раз парламент страны продлил военное положение и мобилизацию на три месяца - до 19 февраля текущего года.

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Версия на английском языке Martial law, mobilization to be extended in Ukraine

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