В Украине продлят военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов главы государства о продлении сроков действия военного положения и проведения общей мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов главы государства о продлении сроков действия военного положения и проведения общей мобилизации.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Тексты документов пока не обнародованы, поэтому на какой срок продлят военное положение, неизвестно.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В последний раз парламент страны продлил военное положение и мобилизацию на три месяца - до 19 февраля текущего года.