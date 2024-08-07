В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать еще не менее 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать еще не менее 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Глава государства в среду, 7 августа, подписал законы №11433 и №11434. Таким образом, военное положение и мобилизацию в Украине с 12 августа продлили еще на 90 дней. То есть они будут действовать, по меньшей мере, до 9 ноября 2024 года.

Стоит отметить, что в Украине уже в 12 раз продлили этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что Верховная Рада 23 июля проголосовала за продление военного положения и мобилизации.