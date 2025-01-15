В Украине продлили военное положение и мобилизацию до мая

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За продление военного положения отдали свои голоса 315 народных депутатов, а продление общей мобилизации поддержали 310 парламентариев.

Отметим, что это 14-ое по счету решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Таким образом, они будут действовать с 8 февраля по 9 мая 2025 года.