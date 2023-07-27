В Украине продлили сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации

Верховная Рада Украины приняла два закона, согласно которым сроки действия режима военного положения и всеобщей мобилизации продлены на 90 дней.

Верховная Рада Украины приняла два закона, согласно которым сроки действия режима военного положения и всеобщей мобилизации продлены на 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

За принятие закона "Об утверждении указа президента Украины "О продлении действия военного положения в Украине" проголосовало 347 народных депутатов. Таким образом, срок действия военного положения продлен с 18 августа 2023 года до 16 ноября.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать генерального секретаря ООН и официальные лица иностранных государств о продлении срока действия военного положения в Украине.

Также Рада приняла закон "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". За это решение проголосовало 334 нардепов. Им продлена всеобщая мобилизация также на 90 суток.