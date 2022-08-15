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В Украине продлили налоговую амнистию

В Украине продлили налоговую амнистию Верховная Рада Украина продлила срок проведения налоговой амнистии до 1 марта 2023 года.
В регионе
15 августа 2022 г. 17:10
В Украине продлили налоговую амнистию

Верховная Рада Украина продлила срок проведения налоговой амнистии до 1 марта 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Рада продлила амнистию капиталов до 1 марта 2023 года. Соответствующая правка поддержана в законе №7506-1, который принят в целом", - говорится в сообщении.

В Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному единоразовому декларированию активов физлиц, которая должна была продлиться год - до 1 сентября 2022 года.

При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать источники происхождения задекларированных активов.

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Версия на английском языке Ukraine extends tax amnesty

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