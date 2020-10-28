В Украине продлевают режим ЧС в связи с пандемией до 31 декабря

С 26 октября на Украине в "красную зону" эпидемической опасности были включены 100 населенных пунктов, на прошлой неделе в нее входили 68 городов и районов

Правительство Украины продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение принято на заседании в среду по инициативе Минздрава страны.

Правительство внесло соответствующие правки в свое распоряжение от 25 марта "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Срок действия этого режима ранее истекал 31 октября.

Правительство Украины ранее продлило карантин до 31 декабря, а также ужесточило ограничительные меры в каждой из карантинных зон. С 26 октября на Украине в "красную зону" эпидемической опасности были включены 100 населенных пунктов, на прошлой неделе в нее входили 68 городов и районов.

Всего с начала пандемии на Украине подтверждены 363 075 случаев коронавируса, выздоровели 148 642 человека, умерли 6 755 пациентов. За это время в стране провели 3 129 235 ПЦР-тестов. Охват населения тестированием составляет 7,5%.