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В Украине продлевают карантин из-за коронавируса

В Украине продлевают карантин из-за коронавируса

Правительство Украины приняло решение о продлении введённых в стране карантинных мер до 11 мая. 

Как передает Report, об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжает карантин до 11 мая", — написал он в своём Facebook.

Он рассказал, что, принимая такое решение, кабмин опирался "на моделирование аналитиков Украины и данные МОЗ", которые свидетельствуют о том, что "пик болезни может наступить в начале мая".

По данным на 22 апреля, число заразившихся COVID-19 на Украине составляет 6 592. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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