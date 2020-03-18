В Украине приостановили призыв в армию

В Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу.

Как передаёт Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее распоряжение подписал командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По информации ведомства, председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу в соответствии с введёнными ограничениями.

Военные комиссариаты и территориальные центры комплектования должны продолжать работу с документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.

По последним данным, на Украине зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.