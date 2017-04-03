В Украине при взрыве гранаты возле кафе пострадали 16 человек

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва гранаты возле кафе в Днепропетровской области. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в областном управлением национальной полиции Украины.

Взрыв произошел этой ночью в селе Знаменовка Новомосковского района возле кафе, расположенном на центральной улице.

Полицейские изъяли на месте происшествия запал к гранате, 19 металлических фрагментов, вероятно, осколков от гранаты, и куртку черного цвета.

По предварительной информации, гранату бросил 25-летний ранее судимый житель города Подгороднее Днепропетровской области — он отдыхал в ту ночь в кафе и на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.