В Украине при авиаударах за последние 5 дней погибли 12 человек

В результате ударов России по Украине за последние пять дней погибли 12 человек, 85 получили ранения.

В результате ударов России по Украине за последние пять дней погибли 12 человек, 85 получили ранения.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщила представитель Национальной полиции Украины Виктория Пономарева.

"Среди 40 тяжелораненых - 4 малолетних ребенка. На этот раз используются различные ракеты и дальнобойная артиллерия. Наиболее интенсивными являются удары с использованием беспилотных летательных аппаратов. Только в Киеве за последние три дня погибли 4 человека, 6 получили ранения. Разрушено около 10 государственных и гражданских объектов, повреждены автомобили", - заявила она.

"Эти потери касаются не только Киева, но также Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областей. Украинская полиция и служба по чрезвычайным ситуациям продолжают работы на местах происшествий", - добавила Пономарева.