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В Украине при авиаударах за последние 5 дней погибли 12 человек

В Украине при авиаударах за последние 5 дней погибли 12 человек В результате ударов России по Украине за последние пять дней погибли 12 человек, 85 получили ранения.
В регионе
7 января 2025 г. 12:06
В Украине при авиаударах за последние 5 дней погибли 12 человек

В результате ударов России по Украине за последние пять дней погибли 12 человек, 85 получили ранения.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщила представитель Национальной полиции Украины Виктория Пономарева.

"Среди 40 тяжелораненых - 4 малолетних ребенка. На этот раз используются различные ракеты и дальнобойная артиллерия. Наиболее интенсивными являются удары с использованием беспилотных летательных аппаратов. Только в Киеве за последние три дня погибли 4 человека, 6 получили ранения. Разрушено около 10 государственных и гражданских объектов, повреждены автомобили", - заявила она.

"Эти потери касаются не только Киева, но также Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областей. Украинская полиция и служба по чрезвычайным ситуациям продолжают работы на местах происшествий", - добавила Пономарева.

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Версия на английском языке 12 kiled, over 80 injured in Russian strikes over past 5 days in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada son 5 gündə 12 nəfər həlak olub, yaralı sayı 80-i keçib

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