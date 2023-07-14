В Украине предложили ввести санкции против 36 спортивных чиновников из РФ и Беларуси

Парламент Украины призвал Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против представителей спортивных организаций из России и Беларуси. В список попали 36 человек.

Парламент Украины призвал Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против представителей спортивных организаций из России и Беларуси. В список попали 36 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Соответствующий проект постановления поддержали 270 народных депутатов на заседании в пятницу, 14 июля.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет приватизации, аренды государственного имущества, запрет передачи технологий, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений, лишение государственных наград и т.д.

Также Рада призывает СНБО обратиться в Европейский союз, США, Канаду, Австралию, Японию и другие государства для введения санкций против россиян и белорусов.

Отметим, что в список, предложенный парламентом, вошли высшие спортивные чиновники РФ и Беларуси, а также руководители спортивных организаций, объединений и футбольных клубов.