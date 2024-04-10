В Украине предлагают призывать женщин в армию

В Украине по израильской модели женщин также должны призывать на военную службу.

В Украине по израильской модели женщин также должны призывать на военную службу.

Как сообщает Report, данное мнение выразила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева в интервью газете The Times.

Она заявила, что Украина должна быть готова к мобилизации женщин в ближайшие годы: "Наша конституция гласит, что долг каждого украинца - защищать свою родину, поэтому совершенно справедливо, чтобы женщины тоже служили. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому".

Отмечено, что менее десятой части женщин, проходящих службу в украинской армии, выполняют активные боевые задачи, а остальные работают врачами, разведчиками и администраторами: "Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще придерживаемся менталитета старой школы. Начиная со школьного возраста в стране существует различие между девочками и мальчиками. Мальчики занимаются физической активностью, девочки - вязанием или работой по дому. Этот подход необходимо изменить. И физически, и психологически мы должны с детства готовить девочек к защите страны".

По информации, основной проблемой, с которой сейчас сталкиваются женщины-военнослужащие в украинской армии, является отсутствие соответствующей одежды.

По данным правительства Украины, на данный момент в Вооруженных силах служат 65 тыс. женщин.