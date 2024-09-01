В Украине два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 в ходе учебного полета

В авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных сил Украины во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2, погибли два человека.

В авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных сил Украины во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2, погибли два человека.

Как передает Report , об этом сообщили в учебном заведении.

"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб.

На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

В университете заверили, что командование заведения и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Там также попросили до обнародования результатов расследования "воздержаться от предположений и комментариев".