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В Украине после ракетных атак РФ повреждены все ТЭС и ГЭС

В Украине после ракетных атак РФ повреждены все ТЭС и ГЭС После восьми волн российских ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждено 40% объектов высоковольтной сети.
В регионе
11 декабря 2022 г. 22:21
В Украине после ракетных атак РФ повреждены все ТЭС и ГЭС

После восьми волн российских ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

Как сообщает Report, об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит мощности.

"Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что Кабмин поручил Минэнерго определить и подать на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.

Премьер-министр также рассказал о поддержке регионов, отметив, что в целом на их восстановление правительство выделило уже более 5 млрд гривен (свыше 231 млн манатов).

Отметим, что Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины восемь волн массированных ракетных ударов. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца РФ выпустила по объектам энергетики более 1000 тяжелых ракет и дронов.

Последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Rusiyanın səkkiz raket hücumu dalğasından sonra bütün İES və SES-lər zədələnib

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