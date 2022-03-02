В Украине после общения с российскими военными пропал депутат

Вчера во время мирного митинга жителей в Купянске Харьковской области, которые выступили против оккупации города войсками РФ, пропал депутат городского совета Николай Маслий.

Вчера во время мирного митинга жителей в Купянске Харьковской области, которые выступили против оккупации города войсками РФ, пропал депутат городского совета Николай Маслий.

Как передает Report со ссылкой на Newsroom, военные РФ сначала отозвали депутата в сторонку поговорить. Потом начали стрелять и выпустили дымовые заряды. После этого Николая никто не видел уже более 8 часов.

Любые попытки установить его местонахождение пока оканчиваются неудачей.

Ранее, агентство отмечало, что безоружные жители Купянска вышли на улицы и требовали от войск РФ уйти с их города. Люди несли флаги Украины, пели государственный гимн, скандировали "Купянск - это Украина".