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В Украине после общения с российскими военными пропал депутат

В Украине после общения с российскими военными пропал депутат Вчера во время мирного митинга жителей в Купянске Харьковской области, которые выступили против оккупации города войсками РФ, пропал депутат городского совета Николай Маслий.
В регионе
2 марта 2022 г. 07:52
В Украине после общения с российскими военными пропал депутат

Вчера во время мирного митинга жителей в Купянске Харьковской области, которые выступили против оккупации города войсками РФ, пропал депутат городского совета Николай Маслий.

Как передает Report со ссылкой на Newsroom, военные РФ сначала отозвали депутата в сторонку поговорить. Потом начали стрелять и выпустили дымовые заряды. После этого Николая никто не видел уже более 8 часов.

Любые попытки установить его местонахождение пока оканчиваются неудачей.

Ранее, агентство отмечало, что безоружные жители Купянска вышли на улицы и требовали от войск РФ уйти с их города. Люди несли флаги Украины, пели государственный гимн, скандировали "Купянск - это Украина".

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