В Украине погибли уже 16 граждан РФ, призванные в армию по мобилизации

На войне в Украине погибли уже как минимум 16 человек, призванных в армию из разных регионов страны в рамках частичной мобилизации в России.

На войне в Украине погибли уже как минимум 16 человек, призванных в армию из разных регионов страны в рамках частичной мобилизации в России.

Как сообщает Report, об этом пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что 15 октября стало известно о смерти сразу пяти военнослужащих, отправленных на фронт в рамках "частичной" мобилизации. В Украине погибли учитель из Санкт-Петербурга и жители Красноярского края. Самому младшему из мобилизованных было 23 года.

О смерти учителя физкультуры петербургской гимназии № 631 Вадима Седова, сообщили в группе учебного заведения во "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 5 октября при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов", - сказано в посте. Обстоятельства и место гибели преподавателя не уточняются.

В субботу, 15 октября, стало известно и о гибели четверых мобилизованных жителей Минусинска и поселка Зеленый Бор Красноярского края. Об этом пишет официальное издание Минусинска и района «Власть труда». Родственники погибших рассказали местной прессе, что мужчин «под звуки оркестра» отправили на обучение 26 сентября, а уже через неделю они оказались на передовой. Все четверо погибли в Херсонской области. Самому младшему из них, Александру Помигалову, было 23 года. У 27-летнего погибшего Игоря Пучкова остались двое малолетних детей. У двух других местных жителей, умерших в Украине, также были дети - у 40-летнего Ивана Пухова остался семилетний сын, а у 35-летнего пенсионера ФСИН Александра Парилова - двое детей.

На данный момент известно о как минимум 16 военнослужащих, которые погибли после призыва. Ранее сообщалось о смерти 28-летнего чиновника правительства Москвы Алексея Мартынова, жителя Подмосковья по имени Никита (его фамилия не называется), петербургского адвоката Андрея Никифорова, пятерых челябинцев, трех жителей Свердловской области. Кроме того, часть мобилизованных числится пропавшими без вести, а несколько призывников попали в украинский плен. Родные погибших, а также те, кто оказался в плену утверждают, что военнослужащих отправляют в зону боевых действий без подготовки.

"27-я бригада - это вообще мясо, куда мобилизованных всех кинули. Одно мясо просто приезжает с поля боя. Некоторых даже опознать не могут - обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет", — прокомментировал изданию "Сирена" близкий одного из призывников.

Попавший в украинский плен Егор Чеботарев из Липецка рассказал, что оказался на позициях в Луганской области всего через неделю после призыва. Первый же патрон заклинило в пушке БМП, связь с командованием отсутствовала. При отступлении он отбился от других военных, пил воду из луж, пока не наткнулся на украинских военных, которые взяли его в плен.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что минимальный срок подготовки солдат составляет всего 10 дней. Затем они направляются на войну. Глава государства добавил, что 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях, еще 16 тысяч - уже на фронте.

Путин также заявил, с 21 сентября были мобилизованы уже 222 тысячи человек. За две недели власти планируют "донабрать" в армию планируемые 300 тысяч человек.