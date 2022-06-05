В Украине погибли несколько бойцов Интернационального легиона

Во время боевых действий погибли четыре бойца Интернационального легиона территориальной обороны. Они защищали Украину на добровольных началах.

Во время боевых действий погибли четыре бойца Интернационального легиона территориальной обороны. Они защищали Украину на добровольных началах.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет пресс-служба легиона.

Добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

"Мы хотим почтить память собратьев - Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьерна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву... Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас", - говорится в сообщении.