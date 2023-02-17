В Украине погиб лейтенант, снявшийся в новогоднем обращении Путина

В Украине погиб лейтенант Юрий Шнайдер, снявшийся в новогоднем обращении президента России Владимира Путина.

В Украине погиб лейтенант Юрий Шнайдер, снявшийся в новогоднем обращении президента России Владимира Путина.

Как передает Report, о смерти военного в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, собирающий данные о погибших. Также информацию о смерти Шнайдера "Новой газете Европа" подтвердили двое его знакомых.

Знакомый Шнайдера Григорий рассказал, что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Юрий был командиром взвода и умер от осколочных ранений.

Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант "закрыл собой то ли гранату, то ли мину".

По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.

Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу "Круг".

31 декабря 2022 года Владимир Путин наградил лейтенанта Юрия Шнайдера орденом Мужества "За отражение мощной атаки противника".

После награждения его вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении президента.

В канун Нового года Путин вместо традиционного обращения на фоне Кремля выступил в окружении военных. ТАСС утверждал, что видео было записано в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону.