В Украине погиб лейтенант, снявшийся в новогоднем обращении Путина

В Украине погиб лейтенант Юрий Шнайдер, снявшийся в новогоднем обращении президента России Владимира Путина.
Как передает Report, о смерти военного в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, собирающий данные о погибших. Также информацию о смерти Шнайдера
Знакомый Шнайдера Григорий рассказал, что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Юрий был командиром взвода и умер от осколочных ранений.
Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант "закрыл собой то ли гранату, то ли мину".
По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.
Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу "Круг".
31 декабря 2022 года Владимир Путин наградил лейтенанта Юрия Шнайдера орденом Мужества "За отражение мощной атаки противника".
После награждения его вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении президента.
В канун Нового года Путин вместо традиционного обращения на фоне Кремля выступил в окружении военных. ТАСС утверждал, что видео было записано в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону.