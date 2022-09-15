В Украине подтвердили первый случай оспы обезьян

В Украине лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян.

В Украине лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян.

Как передает Report, об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Пациент госпитализирован, болезнь протекает в легкой форме.

Заболевание диагностировали ПЦР-методом. По словам заболевшего, у него не было контактов с носителями, он также не выезжал за границу. Минздрав полагает, что заражение произошло в одном из крупных городов страны.

"Из симптомов у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", - говорится в сообщении.