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В Украине подтвердили первый случай оспы обезьян

В Украине подтвердили первый случай оспы обезьян В Украине лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян.
В регионе
15 сентября 2022 г. 22:56
В Украине подтвердили первый случай оспы обезьян

В Украине лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян.

Как передает Report, об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Пациент госпитализирован, болезнь протекает в легкой форме.

Заболевание диагностировали ПЦР-методом. По словам заболевшего, у него не было контактов с носителями, он также не выезжал за границу. Минздрав полагает, что заражение произошло в одном из крупных городов страны.

"Из симптомов у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле", - говорится в сообщении.

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