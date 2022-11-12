В Украине подтвердили, что Россия заказала у Ирана баллистические ракеты

Украинская военная разведка подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.
«Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу, насколько опасны поставки Ираном вооружения в Россию», - говорят в ГУР.
Уже есть определенные результаты: после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России, в частности беспилотников.
По данным военной разведки, Иран и РФ летом этого года заключили контракт о поставке около 1 750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц.