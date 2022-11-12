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В Украине подтвердили, что Россия заказала у Ирана баллистические ракеты

В Украине подтвердили, что Россия заказала у Ирана баллистические ракеты Украинская военная разведка подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.
В регионе
12 ноября 2022 г. 21:34
В Украине подтвердили, что Россия заказала у Ирана баллистические ракеты

Украинская военная разведка подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

«Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других упорно работающих структур, чтобы доказать мировому сообществу, насколько опасны поставки Ираном вооружения в Россию», - говорят в ГУР.

Уже есть определенные результаты: после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России, в частности беспилотников.

По данным военной разведки, Иран и РФ летом этого года заключили контракт о поставке около 1 750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı: "Rusiya İrandan ballistik raketlər sifariş edib"

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