В Украине подписали первые договоры в рамках проекта "Армия дронов"

В рамках проекта "Армия дронов" в Украине подписали первые договоры на более чем 260 млн гривен.

В рамках проекта "Армия дронов" в Украине подписали первые договоры на более чем 260 млн гривен.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Уже скоро на фронте появятся супердроны. И это благодаря вашим пожертвованиям! Подписали первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников для "Армии дронов", - отметил Федоров.

По его словам, это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Они умеют записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.

"Ну и суперзвезда - 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире", - добавил Федоров.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине начали собирать средства на помощь Вооруженным силам Украины с помощью проекта "Армия дронов". Это фандрейзинговая платформа United24, реализуемый Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации. Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.