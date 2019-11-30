​В Украине почти 60 человек признаны виновными по делам "евромайдана"

Украинские суды по делам о беспорядках в центре Киева зимой 2014 года признали виновными 59 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории предъявлены обвинения 445 лицам, среди которых 48 чиновников, 228 сотрудников правоохранительных ведомств, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений суды признали виновными 59 человек", - говорится в ответе надзорного ведомства на запрос украинского бюро "Радио свобода".

По данным Генпрокуратуры Украины, за время событий "евромайдана" пострадали 2442 человека, в том числе 1721 гражданское лицо и 721 сотрудник правоохранительных органов.