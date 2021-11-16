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В Украине побит рекорд по смертность от коронавируса

В Украине побит рекорд по смертность от коронавируса Свыше 16,3 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине за минувшие сутки, летальных исходов — 838.
В регионе
16 ноября 2021 г. 11:32
В Украине побит рекорд по смертность от коронавируса

Свыше 16,3 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине за минувшие сутки, летальных исходов — 838.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения страны.

Число смертей является новым антирекордом с момента начала пандемии коронавируса.

"За сутки 15 ноября на Украине: зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции… Также за минувшие сутки: госпитализировали 2 264 человек; летальных случаев – 838; выздоровели 21 914 человек", - уточнили в украинском Минздраве.

За пандемию на Украине заразились 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека. В общей сложности было 77 985 смертей в результате коронавируса.

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Версия на английском языке Ukraine breaks COVID mortality record

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