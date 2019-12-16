В Украине планируют ввести двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк в интервью изданию "Европейская правда".

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - сказал М.Соколюк.

Он отметил, что законопроект предстоит обсудить в Верховной раде.

"Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов", - пояснил глава миграционной службы.