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В Украине планируют продать попавший под санкции 691 российский актив

В Украине планируют продать попавший под санкции 691 российский актив Власти Украины намерены продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции.
В регионе
19 февраля 2024 г. 09:39
В Украине планируют продать попавший под санкции 691 российский актив

Власти Украины намерены продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль в Токио на конференции по восстановлению Украины.

"В наших планах продажа [российских] активов, подпавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив", - сказал он. Чиновник не уточнил, о каких активах идет речь, подчеркнув, что доходы от их продажи направят на восстановление страны.

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых в Украине введены санкции. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.

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Версия на английском языке Ukraine plans to sell 691 Russian assets subject to sanctions

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