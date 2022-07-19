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В Украине перепись населения будут проводить раз в 10 лет

В Украине перепись населения будут проводить раз в 10 лет Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности".
В регионе
19 июля 2022 г. 16:53
В Украине перепись населения будут проводить раз в 10 лет

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности".

Как передает Report cо ccылкой на УНИАН, 237 депутатов проголосовали за принятие документа.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Законом устанавливается, что целью проведения Переписи населения является получение достоверных, объективных и целостных данных по населению страны в целом и по каждой административно-территориальной единицы, в том числе для информационного обеспечения управления и прогнозирования социально-экономического развития, а также разработки и реализации государственной политики по вопросам народонаселения в интересах экономического благосостояния и прав человека.

Перепись населения проводится не менее одного раза в 10 лет.

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