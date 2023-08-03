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В Украине печатают бомбы для ВСУ на 3D-принтере

В Украине печатают бомбы для ВСУ на 3D-принтере В Украине начали изготавливать самодельные боеприпасы для Вооруженных сил страны, печатая их на 3D-принтере.
В регионе
3 августа 2023 г. 10:44
В Украине печатают бомбы для ВСУ на 3D-принтере

В Украине начали изготавливать самодельные боеприпасы для Вооруженных сил страны, печатая их на 3D-принтере.

Как передает Report, об этом пишет британское издание The Economist.

"Самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления. Но у них есть свои преимущества. В первую очередь, они дешевые...", - отмечает издание.

Сообщается, что оболочки к самодельным боеприпасам поступают в страну из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников. Счет идет уже на десятки тысяч изготовленных бомб. Некоторые мастерские выпускают на 3D-принтерах до 1 тыс. бомб в неделю. Однако в настоящее время Киев испытывает трудности с цепочками поставок, поскольку компоненты для изготовления напечатанных на принтере бомб прибывают из разных стран.

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Версия на английском языке Ukraine 3D-printing bombs as it looks for alternative ways to supply enough weaponry for its fighters

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