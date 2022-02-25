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В Украине озвучили потери российских войск

В Украине озвучили потери российских войск За 24 февраля ликвидированы 7 самолетов и 7 вертолетов, больше 30 танков, более 130 бронемашин российских оккупационных войск, вторгнувшихся в Украину.
В регионе
25 февраля 2022 г. 08:29
В Украине озвучили потери российских войск

За 24 февраля ликвидированы 7 самолетов и 7 вертолетов, больше 30 танков, более 130 бронемашин российских войск, вторгнувшихся в Украину.

Как передает Report, об этом в Facebook заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

"Убитыми противник потерял, по самым сдержанным оценкам (и данным нашей разведки), не менее 450 солдат и офицеров (только под Гостомелем не менее двухсот)", - говорится в его сообщении.

По его словам, в плен попали более двух десятков российских солдат. Примерно половина наступающих - срочники.

"По данным нашей разведки, противник ошеломлен силой сопротивления и очень низкими темпами своего продвижения", - подытожил Арестович.

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