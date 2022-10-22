В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"Отныне в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", - отметили в Службе безопасности.

Сообщается, что решение о запрете функционирования "Социалистической партии Украины" было принято на основании указа президента и решения Совета национальной безопасности и обороны. В их основе - доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы нацбезопасности.