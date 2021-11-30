В Украине объявлено штормовое предупреждение

На 30 ноября в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.

На 30 ноября в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение . Ожидается сильный ветер.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"30 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в предупреждении. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях.