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В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение На 30 ноября в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.
В регионе
30 ноября 2021 г. 12:42
В Украине объявлено штормовое предупреждение

На 30 ноября в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"30 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в предупреждении. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях.

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