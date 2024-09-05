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В Украине новые назначения в правительстве

В Украине новые назначения в правительстве Верховная Рада Украины утвердила Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий страны.
В регионе
5 сентября 2024 г. 16:45
В Украине новые назначения в правительстве

Верховная Рада Украины утвердила Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий страны.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

За его назначение проголосовали 240 нардепов.

Кулеба возглавит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, к которому также планируют присоединить Минреинтеграции. Но позже его планируют разделить на Минрегионов и Мининфраструктуры.

Кроме того, Ольга Стефанишина утверждена вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министром юстиции.

За назначение Стефанишиной проголосовали 253 парламентария.

Она возглавит министерство после увольнения ее предшественника Дениса Малюськи, которого Верховная Рада уволила после пяти лет на должности.

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