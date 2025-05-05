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В Украине непригодные к военной службе граждане смогут продолжать службу в период войны

В Украине непригодные к военной службе граждане смогут продолжать службу в период войны В Украине непригодные к военной службе граждане смогут продолжать службу в период войны
В регионе
5 мая 2025 г. 16:00
В Украине непригодные к военной службе граждане смогут продолжать службу в период войны

Министерство обороны и ВС Украины поддержали решение, позволяющее военнослужащим, непригодным к военной службе после тяжелых ранений или болезней, продолжать службу в период войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила представитель Генерального штаба ВС Украины Оксана Корчинская на пресс-конференции в Киеве.

Она подчеркнула, что Министерство обороны и Генеральный штаб утвердили решение, позволяющее служить в армии даже тем, кто признан непригодным к военной службе.

"Даже в мирное время существует обширный список должностей, на которых они могут работать. Например, сопровождение, снабжение, инструкторские услуги и так далее. Но сейчас идет война. Поэтому нынешнее решение позволяет продолжать службу тем, кто признан военно-медицинской комиссией непригодным к военной службе", - сказала она.

Начальник Управления Генерального штаба Александр Кутяк отметил, что большинство из них не привлекаются к непосредственным боевым действиям. В основном они смогут служить в воинских частях как психологи, юристы.

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