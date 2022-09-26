В Украине назвали ключевой недостаток иранских дронов

Украинские военнослужащие уже работают над методиками ликвидации иранских дронов-камикадзе.

Украинские военнослужащие уже работают над методиками ликвидации иранских дронов-камикадзе.

Как передает Report, об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

По его словам, российская пропаганда пытается подать иранские БПЛА как какое-то "сверхдостижение".

"На самом деле это плохая реплика с американских и израильских БПЛА, которые им удалось подобрать после сбития. Например, имеет такой недостаток - он очень шумный, его издалека определяют по двигателю, который слышно за многие километры", - добавил Череватый.