Число погибших при ракетных ударах по Украине достигло 10, ранены около 50 человек

В результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли не менее 10 человек.

В результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли не менее 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли. Лишь с 10 октября и по 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории", - отметил он.

В эфире телемарафона министр сообщил, что на данный момент известно об около 50 раненых, и это число еще может вырасти в течение сегодняшней ночи и завтрашнего дня.