О нас

Число погибших при ракетных ударах по Украине достигло 10, ранены около 50 человек

Число погибших при ракетных ударах по Украине достигло 10, ранены около 50 человек В результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли не менее 10 человек.
В регионе
24 ноября 2022 г. 01:38
Число погибших при ракетных ударах по Украине достигло 10, ранены около 50 человек

В результате российских ракетных ударов по Украине 23 ноября погибли не менее 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли. Лишь с 10 октября и по 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по нашей территории", - отметил он.

В эфире телемарафона министр сообщил, что на данный момент известно об около 50 раненых, и это число еще может вырасти в течение сегодняшней ночи и завтрашнего дня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna DİN: "Rusiyanın son raket hücumunda 10 nəfər həlak olub"

Другие новости из категории

МАГАТЭ: Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению
МАГАТЭ: Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению
24 ноября 2022 г. 00:54
Лукашенко: если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками
Лукашенко: если рухнет Россия, страны ОДКБ окажутся под обломками
23 ноября 2022 г. 23:25
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ
23 ноября 2022 г. 22:53
Почти во всех областях Украины наступил блэкаут
Почти во всех областях Украины наступил блэкаут
23 ноября 2022 г. 22:47
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
Путин и Пашинян начали двустороннюю встречу в Ереване
23 ноября 2022 г. 22:41
Песков: Пашинян трактует работу ОДКБ как фиаско
Песков: Пашинян трактует работу ОДКБ как фиаско
23 ноября 2022 г. 22:20
Депутат Госдумы РФ: Армения - незаконное государство
Депутат Госдумы РФ: Армения - незаконное государство
23 ноября 2022 г. 21:54
Глава МИД Турции: Конфликт в Украине закончится переговорами
Глава МИД Турции: Конфликт в Украине закончится переговорами
23 ноября 2022 г. 21:09
ФСБ России пресекла диверсию в Воронежской области
ФСБ России пресекла диверсию в Воронежской области
23 ноября 2022 г. 18:26
В результате обстрела Киева три человека погибли
В результате обстрела Киева три человека погибли
23 ноября 2022 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi