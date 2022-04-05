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В Украине находятся в плену около 600 российских военнослужащих

В Украине находятся в плену около 600 российских военнослужащих В Украине количество пленных российских военных составляет сейчас около 600 человек.
В регионе
5 апреля 2022 г. 07:34
В Украине находятся в плену около 600 российских военнослужащих

В Украине количество пленных российских военных составляет сейчас около 600 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, что в Украине около 600 пленных российских военных.

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом" - сказала она.

Также она отметила, что сегодня вопрос большого количества пленных обсуждался на совещании с участием чиновников.

"Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест до наших пленных, заставить ее отпустить пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и так же женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула Верещук.

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