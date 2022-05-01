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В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был ранен на территории Украины, вблизи Изюма Харьковской области.
В регионе
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1 мая 2022 г. 16:06
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был ранен на территории Украины, вблизи Изюма Харьковской области.

Как передает Report, об этом написал военный журналист и блогер Александр Шульман.

66-летний Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости. Обломок извлечен, опасности для жизни нет. Генерал армии Герасимов и другие офицеры сидели в командном пункте, куда ВСУ нанесли точный удар. По предварительной информации, 20 офицеров погибли.

Телеграм-канал "Вертикаль" сообщает, что начальник генштаба России Герасимов пытается выехать из Изюма, где войска РФ несут огромные потери, а их снабжение перебито.

Информацию подтвердил и советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, 1 мая в Изюме произошел взрыв на месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно прибыл в регион, чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.

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Версия на английском языке Chief of Russian Armed Forces' General Staff wounded in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusunun baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov Ukraynada yaralanıb

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