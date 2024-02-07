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В Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

В Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.
В регионе
7 февраля 2024 г. 00:53
В Украине начали строить завод по производству дронов Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.

Как передает Report, об этом заявил глава компании Халук Байкар агентству Reuters во время выставки вооружений в Саудовской Аравии. По его словам, завод строят под Киевом.

"Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство завода, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек", - сказал он.

Халук Байрактар подчеркнул, что новый завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год. Эти планы идут полным ходом и "ничто" не сможет их остановить.

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