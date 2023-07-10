О нас

В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников (БПЛА) Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.
В регионе
10 июля 2023 г. 12:23
В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников (БПЛА) Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", - сказал он.

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что компания рассчитывает начать производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynada “Bayraktar” zavodunun tikintisinə başlanılıb

Самое важное

Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
10 июля 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
10 июля 2023 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
10 июля 2023 г. 10:08
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi