В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников (БПЛА) Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

В Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников (БПЛА) Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", - сказал он.

8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар говорил, что компания рассчитывает начать производить беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.