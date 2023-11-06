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В Украине начали серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed

В Украине начали серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed Украинский концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed 136.
В регионе
6 ноября 2023 г. 17:08
В Украине начали серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed

Украинский концерн "Укроборонпром" запустил серийное производство дронов-камикадзе типа иранских Shahed 136.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор концерна Герман Сметанин.

"Производится в кооперации с иностранными партнерами... Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают", - заявил он.

Однако, по его словам, концерн сосредоточился на производстве более сложных и дорогостоящих проектов. В частности, это производство FPV-дронов. С этой целью уже заключены лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями.

В Украине уже производят турецкие беспилотники Bayraktar TB2. Могут начать производство и самых передовых турецких дронов - Bayraktar Akincі, но для этого необходимо получить разрешение правительства Турции.

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Версия на английском языке Ukraine launches serial production of kamikaze drones like Iranian Shahed

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